مستوطنون يهاجمون تجمعاً بدوياً شمال القدس

22 نوفمبر 2025 . الساعة 20:55 بتوقيت القدس
موسم قطاف الزيتون هذا العام شهد أسوأ موجة إرهاب للمستوطنين منذ سنوات

 هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، تجمع "المعازي" البدوي قرب بلدة جبع، شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت محافظة القدس أن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا التجمع البدوي، وحاولوا الاعتداء على الأهالي الذين تصدوا لهم وأجبروهم على المغادرة.

ووفق معطيات نشرها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في فإن موسم قطاف الزيتون هذا العام شهد أسوأ موجة إرهاب عرفتها الضفة الغربية منذ سنوات.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية، ارتكب المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء، ضد الفلسطينيين في الضفة خلال سنتي حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد 33 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا سكانيا حتى الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأدّت اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية إلى استشهاد ما لا يقل عن 1076 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف و760 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة التي استمرت عامين، وفق بيانات فلسطينية.​​​​​​​

