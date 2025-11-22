"يونيسف": الاحتلال يقتل طفلَيْن يوميًا في غزة منذ وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ريكاردو بيريس، إنّه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في غزة "يُقتل في القطاع ما معدله طفلان يوميا من جراء الهجمات الإسرائيلية".

وأشار بيريس خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أمس، إلى أنه "بالرغم من وقف إطلاق النار، قتلت أول من أمس الخميس طفلة في غارة جوية إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي اليوم الذي سبقه قُتل 7 أطفال في مدينة غزة".

وأضاف أنه "منذ بدء سريان هدنة وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 67 طفلا في الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، وأصيب عشرات آخرون. وأن هذا يعني أن معدل الوفيات هو طفلان يوميا منذ بدء الهدنة".

وأوضح بيريس، أن "هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل يمثل كل رقم طفلا له عائلة وأحلام"، مؤكدا "أن واقعا قاسيا يُفرض على أطفال غزة، ولا مكان آمنا بالنسبة لهم، ولا يمكن للعالم أن يستمر في تطبيع معاناتهم".

وأشار المتحدث إلى أن اليونيسف تقوم بتدخل واسع النطاق في غزة، لكنه ما زال غير كافٍ، مضيفا: "لو وصلت المساعدات والدعم المطلوب فعلا بشكل أسرع، لتمكنا من فعل المزيد".

وأوضح بيريس "أن مئات آلاف الأطفال يعيشون في خيام ويواجهون ظروف الشتاء القاسية، وأطفال غزة يقضون الليل بلا تدفئة أو عزل حراري أو بطانيات، ما يجعلهم يعانون من البرد".

المصدر / فلسطين أون لاين