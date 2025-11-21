والد زهران ممداني: غزَّة تجاوزت الحدود وغيَّرت العالم ولهذه الأسباب خاض ابني الانتخابات

كشف محمود ممداني المفكر والأكاديمي البارز، والد عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني أنه فوجئ بوصول ابنه زهران إلى هذا المنصب الرفيع، مؤكدا أن دخوله السباق لم يكن بهدف الفوز.

وقال ممداني إنه "لا يعتقد أن ابنه خاض السباق وهو يعتقد أنه سيفوز. بل خاضه لإيصال رسالة".

وتابع: "كانت هناك أمور قريبة جدا من قلبه: العدالة الاجتماعية وحقوق الفلسطينيين. وقد تمسك بهذين الأمرين ولم يكن مستعدا لمقايضتهما أو التقليل منهما".

وأضاف أن "هذا الثبات لم يكن جديدا عليه، “وهذا لم يفاجئني لأنني رأيت ذلك فيه منذ أيام المدرسة الثانوية".

ويرى ممداني أن تربية ابنه لعبت دورًا أساسيًا في تكوين شخصيته، قائلًا: "زهران لم يكبر داخل أسرة صغيرة، بل نشأ داخل أسرة تضم أجداده ووالديه. وكان لجدته الأثر الأكبر في تعليمه القيم الروحية والدينية".

وأرجع الأب تعلم ابنه الصبر واحترام الاختلاف إلى نشأته داخل عائلة تضم أجيالًا متعددة، وأضاف موضحًا: “زهران تعلم أن يكون صبورًا جدًا مع الأشخاص الأبطأ ومع من يختلفون عنه”.

وأشار إلى اختلاف هذه التربية عن النموذج الأمريكي السائد قائلا: “كان مختلفا عن الأطفال الأمريكيين الذين نادرا ما يرون أجدادهم”.

وأما عن علاقة غزة بفوز زهران ممداني، قال والده إن تأثير الحرب على غزة عالمي وأنها قضية “أدخلتنا مرحلة جديدة في تاريخ العالم”.

وتابع: “لن يعود الزمن إلى اللحظة التي كان العالم يصدق فيها أن "إسرائيل" تدافع عن نفسها.. هناك ثمن مروع دفعه أهل غزة، لكن يجب أن نعرف أنه لم يكن بلا معنى”.

المصدر / فلسطين اون لاين