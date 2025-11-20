فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تحذِّر: قانون إعدام الأسرى يوفِّر غطاءً لتحويل السجون إلى ساحات تصفية لأبناء شعبنا عبر القتل المباشر

إعلام الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من 1630 طفلًا خلال عامين

بقيمة 270 مليار دولار.. توقيع اتفاقيات بين الرياض وواشنطن

المكتب الحكومي: صمت الوسطاء والضَّامنين شجَّع الاحتلال على استمرار انتهاكاته في غزَّة

إصابة جندي "إسرائيلي" بعملية إطلاق نار في نابلس

بينهم سيدتان.. الاحتلال يعتقل 56 مواطنًا من الخليل

ما بعد الصدمة أم ما داخلها؟ الإرشاد النفسي في مجتمع يعيش حربًا مفتوحة

"التربية والتعليم": الاحتلال قتل 19 ألف طالب وأصاب 28 ألفًا آخرين خلال الإبادة الجماعية

قوات الاحتلال تشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

مياه الصرف الصحي تهدد حياة الغزيين وثروتهم السمكية بعد عامين من الحرب

حماس تحذِّر: قانون إعدام الأسرى يوفِّر غطاءً لتحويل السجون إلى ساحات تصفية لأبناء شعبنا عبر القتل المباشر

20 نوفمبر 2025 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
...
ظروف قاسية يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود مرداوي، أن شروع حكومة الاحتلال المتطرفة في بحث ما يعرف بقانون إعدام الأسرى يعد خطوة جديدة في تشريع وحشي دموي، يخالف بشكل فج مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأوضح مرداوي يوم الخميس، أن إقرار هذا القانون يعني إعطاء غطاء قانوني لعمليات القتل داخل السجون، وتحويلها إلى ساحات لتصفية أبناء الشعب الفلسطيني عبر القتل المباشر، بعد أن انتهج الاحتلال أساليب عدة للقتل البطيء كالتعذيب والإهمال الطبي.

وحمَّل مرداوي المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية العواقب المترتبة على هذا المسار الخطير، مشيرًا إلى أن التغاضي المستمر عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى شجع الاحتلال على التمادي والسعي لشرعنة الإعدام.

ودعا مرداوي إلى تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تشريع هذا القانون ومنع تحوله إلى أداة جديدة للقتل، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين من السياسات التعسفية والانتهاكات المنظمة داخل السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الأسرى في سجون الاحتلال #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة