ما بعد الصدمة أم ما داخلها؟ الإرشاد النفسي في مجتمع يعيش حربًا مفتوحة

مقدمة

يتعامل الإرشاد النفسي عادةً مع الصدمة بوصفها حدثًا وقع ثم انقضى، لتبدأ بعده مرحلة "ما بعد الصدمة".

لكن في غزة، لا تنتهي الصدمة أصلًا؛ إنها عملية مستمرة، تتجدد مع كل قصف، وكل تهجير، وكل فقد، وكل خبر.

الناس هنا لا يعيشون بعد الصدمة بل داخل الصدمة، وسط حرب مفتوحة لم تتوقف، تتخللها استراحات هشة لا تكفي لترميم الذاكرة ولا لاستعادة الإحساس بالأمان.

السؤال الإرشادي الملحّ يصبح:

هل نستخدم أدوات "علاج ما بعد الصدمة" مع مجتمع يعيش ما داخل الصدمة؟

أولًا: حدود مفهوما "الصدمة" و"ما بعد الصدمة" في السياق الغزي

النماذج الإرشادية التقليدية تنطلق من:

1. حدث صادم.

2. استجابة نفسية.

3. تعافٍ تدريجي.

لكن في غزة:

- الحدث الصادم ممتد.

- الاستجابة النفسية دورية.

- ومحاولة التعافي متقطعة ومهددة دائمًا.

هذا يجعل كثيرًا من أدوات الإرشاد التقليدي غير كافية أو غير صالحة دون تعديل جذري.

ثانيًا: الإرشاد النفسي في بيئة صدمة مستمرة

1. الإرشاد العاجل: إدارة البقاء

في حرب مفتوحة، وظيفة المرشد ليست فقط تخفيف الألم النفسي، بل:

- تقليل الانهيار اللحظي.

- تثبيت القدرة على اتخاذ قرار سريع.

- إدارة التوتر الحاد.

- منع التطور نحو الذعر الجماعي.

المرشد هنا يعمل في نموذج إدارة النجاة النفسية وليس فقط دعم التكيف.

2. الإرشاد المقاوم: تعزيز القدرة على الصمود

يحتاج المجتمع في الحرب إلى نموذج إرشادي يستند إلى:

- المعنى (Meaning).

- الروابط الاجتماعية.

- القيم الدينية والروحانية.

- قصص الصمود الجمعية.

- هوية الانتماء.

هذه العناصر تصبح أدوات علاجية بحد ذاتها.

3. الإرشاد المتنقل داخل الأزمة

المرشد النفسي يواجه

- نازحين يتغير موقعهم كل يوم.

- أسر مفككة.

- بيئة غير آمنة.

- فقدان الخصوصية.

- محدودية الزمن.

لذلك يعتمد الإرشاد على:

- جلسات قصيرة.

- تدخلات ميدانية.

- زيارات خيام أو مراكز الإيواء.

- بناء علاقة علاجية سريعة لكنها فعّالة.

ثالثًا: ديناميات الصدمة المستمرة داخل الأسرة والمجتمع

1. الضغط المزمن

الضغط المزمن يخلق:

- يقظة مفرطة.

- غضبًا سريعًا.

- توترًا في العلاقات الزوجية والعائلية.

- صعوبة في اتخاذ القرار.

2. التكيّف القسري

يتعلم الناس:

- النوم تحت القصف.

- التخطيط رغم عدم اليقين.

- تأجيل مشاعرهم.

- التعايش مع الخسارة كجزء من الروتين.

3. الفجوة بين الأجيال

يظهر اختلاف واضح بين:

- جيل عاش كل دورات الحرب.

- وجيل مراهق لا يعرف إلا الحياة داخل الخطر.

- وجيل أطفال يتعلم الكلام على وقع الصواريخ.

رابعًا: الانتقال من نموذج "العلاج" إلى نموذج "الاحتواء"

المجتمع الذي يعيش داخل الصدمة يحتاج إلى نموذج إرشادي يقوم على:

1. الاحتواء النفسي

- توفير بيئة آمنة عاطفيًا.

- منح الأشخاص فرصة للتعبير دون خوف.

- تقليل الشعور بالعجز.

2. التثبيت

- تحييد الأفكار الكارثية.

- إبطاء التدهور النفسي.

- إعادة الشخص إلى "نقطة ارتكاز" داخلية.

3. الضبط السلوكي.. خصوصًا للأطفال والمراهقين:

- تنظيم الروتين.

- تقليل الاحتكاكات داخل الأسرة.

- استبدال السلوكيات العدوانية بأنشطة منظمة.

4. التدخلات القصيرة قصيرة المدى

جلسات 10–15 دقيقة.

- تمارين تنفس.

- حوار موجز للغاية لكنه مكثف.

- تعليم مهارات فورية لخفض التوتر.

خامسًا: لماذا يفشل نموذج “ما بعد الصدمة” في غزة؟

لأسباب منها:

1. غياب "النقطة النهائية" للحدث الصادم.

2. استمرار عوامل التهديد.

3. تكرار التعرض للمشاهد العنيفة.

4. فقدان الاستقرار الأسري والمعيشي.

5. محدودية خدمات الصحة النفسية.

6. عدم استدامة البرامج الإرشادية.

إذن، محاولة تطبيق نموذج "ما بعد الصدمة" حرفيًا في غزة أشبه بمحاولة علاج جروح لا تزال تتعرض للنزيف.

سادسًا: نحو نموذج إرشادي ملائم لغزة

يمكن صياغة نموذج إرشادي خاص ببيئات الحرب المستمرة يقوم على ثلاثة محاور:

1. محور الصمود الوقائي

- رفع المناعة النفسية.

- بناء مهارات التفكير الهادئ.

- تعزيز المعنى.

- دعم الروابط الأسرية.

2. محور التدخل داخل الصدمة

- إدارة نوبات الهلع.

- ضبط الانفعالات.

- الدعم السريع.

- الاستجابة للضغوط في نقاط التجمّع، غرف الطوارئ، مراكز الإيواء.

3. محور التعافي المرحلي

ليس ما بعد الصدمة، بل:

- "تحسين نوعية الحياة رغم استمرار الصدمة".

- علاج آثار القصف الأخير، مع الاستعداد للقصف القادم.

- مساعدة الناس على بناء ما يمكن بناؤه داخل حالة تهديد دائمة.

خاتمة

الصدمة في غزة ليست فصلًا ينتهي، بل سياقًا تُبنى فيه الحياة اليومية.

والإرشاد النفسي هنا لا يمكن أن ينتظر انتهاء الحرب ليبدأ عمله، بل عليه أن يعمل داخلها، ويعيد تعريف أهدافه وأدواته بما يناسب مجتمعًا يعيش في عين العاصفة.

إن الانتقال من “ما بعد الصدمة” إلى “ما داخل الصدمة” ليس مجرد تعديل لغوي، بل تحولٌ جذري في فهمنا للإنسان الغزي، وكيف يمكن أن نسانده ليبقى واقفًا في حرب طويلة، مفتوحة، وغير عادلة.

المصدر / فلسطين أون لاين