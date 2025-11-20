طقس فلسطين يوم الخميس 20 نوفمبر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الخميس، أن يكون الجو صافيا بوجهٍ عام حاراً نسبياً إلى حار مغبرا أحيانا وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الجمعة، توقعت الأرصاد أن يكون الجو صافيا بوجهٍ عام حاراً نسبياً إلى حار مغبرا أحيانا وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

