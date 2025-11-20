الاحتلال يحاصر مستشفى الوطني في نابلس

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منع المركبات من المرور عبر شارع فيصل وسط مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار محاصرة مستشفى الوطني.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نفّذت عمليات مداهمة لعدد من المحال التجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

​وأفادت المصادر، بأن آليات الاحتلال العسكرية، اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وبدأت بخلع وتحطيم بعض أبواب المحال التجارية مقابل المستشفى الوطني في شارع فيصل.

​كما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة من نابلس ومحيطها، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت في منطقة الدوار.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال احتجزت عدداً من الشبان أمام المستشفى الوطني.

​في السياق ذاته، اقتحمت آليات الاحتلال قرى بيتا وعوريف جنوب نابلس، وبيت فوريك شرقاً.

​وبيّنت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نفّذت مداهمات وتفتيشاً لعدد من المنازل في البلدات والقرى، واحتجزت عدداً من المواطنين، وأجرت معهم تحقيقات ميدانية.

​وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على أحد المواطنين خلال مداهمة منزله في بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت شقيقه الشاب مهند دويكات من المنزل ذاته.

المصدر / وكالات