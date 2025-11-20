في اليوم الـ41 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، واصل الاحتلال خرقه للاتفاق بعد يوم دامٍ، حيث أعلنت مصادر بمستشفيات غزة استشهاد 28 فلسطينيا وإصابة أكثر من 77 آخرين الأربعاء في قصف على مدينة غزة وخان يونس.

أفاد الدفاع المدني بغزة بارتقاء 3 شهداء وإصابة 15 آخرين من عائلتي "أبو سبت" و"سهمود" إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب محطة عصفور شرق مدينة خان يونس.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن طائرات الاحتلال شنّت غارات داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي خان يونس.

وقصف طيران الاحتلال، عبر سلسلة غارات جوية، عدة مناطق في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة. بالإضافة لعمليات تفجير ونسف مبانٍ سكنية شرقي حي التفاح وفي المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة مساء أمس، باستشهاد 25 مواطنا وإصابة 77 آخرين بينهم حالات خطيرة، في حصيلة أولية لغارات شنها الاحتلال على مناطق مختلفة من القطاع.

وتمثل هذه الغارات أحدث انتهاك "إسرائيلي" لاتفاق وقف حرب الإبادة على غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بدوره، قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، محمود بصل، إن الساعات الأخيرة شهدت تصعيدًا واسعًا في القصف الإسرائيلي، موضحًا أن 10 مواطنين، بينهم سيدة وطفلة، استشهدوا جراء استهداف مبنى يتبع لوزارة الأوقاف في منطقة الزيتون عند مفترق عسقولة شرق مدينة غزة.

وأفاد بصل، باستشهاد مواطن وإصابة العشرات نتيجة قصف من طائرة مسيّرة للاحتلال قرب مفترق الشجاعية على شارع صلاح الدين.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون عقب قصف بقذيفة دبابة استهدف منزلًا يعود لعائلة بلبل في شارع مشتهى بحي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وفي خان يونس، أدى قصف الاحتلال نادي الوكالة في منطقة المواصي إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، فيما استشهد طفلان في قصف استهدف خيام النازحين قرب أبراج طيبة غرب المدينة.

كما استشهد مواطن آخر برصاص جيش الاحتلال في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الضحايا منذ سريان اتفاق وقف الحرب بلغ 280 شهيدا و672 مصابا، بينما انتشلت جثامين 571 شهيدا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69,513 شهيدًا 170,745 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وذكرت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين