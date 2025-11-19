فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في غزة.. بطولة كرة قدم تعيد "الأمل" لذوي البتر

التعليم تُصدر تنويهًا حول تسجيل الطلبة بغزة لشهادة توجيهي 2024

منذ حرب غزة.. ألف طائرة تنقل لـ (إسرائيل) 120 ألف طن عتاد عسكري

لهذه الأسباب... الغارديان: قرار مجلس الأمن بشأن غزَّة هو "الأغرب والأكثر غموضًا"

سوق الطاقة الشمسية بغزة.. غلاء فاحش و"استغلال تجاري"

في لحظة واحدة.. خُير إياد بين الحياة والموت

شهداء بينهم أطفال في غارات (إسرائيلية) على غزة وخان يونس

"فلسطيني للبيع".. صورة صادمة تفضح وحشية جنود الاحتلال في غزة

قراءة أمنية – استخبارية: لماذا تفكر (إسرائيل) بالاعتراف بأرض الصومال؟

الثَّوابتة: غزَّة تحوَّلت إلى حقل ألغام مفتوح يهدِّد حياة مليوني إنسان

صرف منحة مالية لرياضيي غزة بدعم من هنية

19 نوفمبر 2025 . الساعة 20:16 بتوقيت القدس
...
صرف منحة مالية لرياضيي غزة بدعم من هنية
غزة/ مؤمن الكحلوت:

وزع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، المنحة المالية السادسة للرياضيين في قطاع غزة، بدعم من مساعد الأمين العام المساعد للمجلس عبد السلام هنية.

واستلم المنحة 1500 رياضي من قطاع غزة، شملت لاعبي اتحادات (كرة اليد، والطاولة، والسلة، والطائرة، وذوي الإعاقة) إضافة للجان الفنية للاتحادات، والكوادر والقدامى، والإعلاميين الرياضيين.

 وقال هنية، إن تقديمه المنحة السادسة خلال حرب الإبادة الجماعية للأسرة الرياضية واجب وطني للوقوف إلى جانب  أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر.

من جهتها، عبرت مجالس إدارات الأندية عن تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به هنية، وتسخير كل جهوده لتوفير المنحة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الرياضيون  في غزة، من حصار خانق وغلاء المعيشة.

يذكر أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، يستعد لتقديم لدعم جديد للرياضيين خلال الأيام القليلة القادمة.

65d83675-34e2-4914-833b-50ff53df5fd5.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #رياضة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة