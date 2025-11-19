صرف منحة مالية لرياضيي غزة بدعم من هنية

غزة/ مؤمن الكحلوت:

وزع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، المنحة المالية السادسة للرياضيين في قطاع غزة، بدعم من مساعد الأمين العام المساعد للمجلس عبد السلام هنية.

واستلم المنحة 1500 رياضي من قطاع غزة، شملت لاعبي اتحادات (كرة اليد، والطاولة، والسلة، والطائرة، وذوي الإعاقة) إضافة للجان الفنية للاتحادات، والكوادر والقدامى، والإعلاميين الرياضيين.

وقال هنية، إن تقديمه المنحة السادسة خلال حرب الإبادة الجماعية للأسرة الرياضية واجب وطني للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر.

من جهتها، عبرت مجالس إدارات الأندية عن تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به هنية، وتسخير كل جهوده لتوفير المنحة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الرياضيون في غزة، من حصار خانق وغلاء المعيشة.

يذكر أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، يستعد لتقديم لدعم جديد للرياضيين خلال الأيام القليلة القادمة.





المصدر / فلسطين أون لاين