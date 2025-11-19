نشطاء يطالبون ولاية إلينوي بسحب استثماراتها من "موتورولا" لدعمها مراقبة الفلسطينيين

أطلق ناشطون في شيكاغو وعدة مدن أميركية، حملة تدعو مجلس استثمارات ولاية إلينوي (ISBI) إلى سحب أمواله من شركةMotorola Solutions) ) للتكنولوجيا والاتصالات، لقيامها بتوفير تقنيات تُستخدم في مراقبة الفلسطينيين.

ونشر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نصًا موحدًا للاتصال بالهيئة الحكومية ومطالبتها بـ"إنهاء استثمار أموال التقاعد العامة لموظفي الولاية في دولة الاحتلال والرقابة العسكرية الإسرائيلية".

وتقود الحملة منظمات حقوقية للكشف عن حجم استثمارات الولاية في شركات متهمة بدعم سياسات الاحتلال لإجبارها على وقف تعاملاتها مع الاحتلال.

المصدر / وكالات