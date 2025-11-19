فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طقس فلسطين الأربعاء 19 نوفمبر

أسعار صرف العملات في فلسطين الأربعاء 19 نوفمبر

تحليل: إنشاء قوة دولية بغزة "وصاية" تتقاطع مع أهداف الاحتلال

ترحيب السلطة بقرار مجلس الأمن.. مصالح سياسية فوق الإجماع الفلسطيني

المدمرة منازلهم.. نازحون سحقتهم الحرب وحرمتهم العودة لمناطق سكنهم

نزع سلاح المقاومة.. محور الصراع وإعادة رسم الميدان بين الشروط "الإسرائيلية" وخيارات المقاومة

بينهم الصحفية سعاد الخواجة.. السلطة تواصل اعتقال الناشطين وطلبة الجامعات بالضفة

بعد الإبادة الجماعية.. إقبال على صناعة شواهد القبور في غزة

محافظة القدس: محاولة المستوطنين إدخال القرابين إلى الأقصى تصعيدٌ خطير واعتداءٌ واضح

"حماس" تدين مجزرة الاحتلال في عين الحلوة: "اعتداءٌ وحشيٌّ على شعبنا الأعزل والسيادةِ اللبنانية"

نشطاء يطالبون ولاية إلينوي بسحب استثماراتها من "موتورولا" لدعمها مراقبة الفلسطينيين

19 نوفمبر 2025 . الساعة 08:51 بتوقيت القدس
...
شركة Motorola Solutions

أطلق ناشطون في شيكاغو وعدة مدن أميركية، حملة تدعو مجلس استثمارات ولاية إلينوي (ISBI) إلى سحب أمواله من شركةMotorola Solutions) ) للتكنولوجيا والاتصالات، لقيامها بتوفير تقنيات تُستخدم في مراقبة الفلسطينيين.

ونشر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نصًا موحدًا للاتصال بالهيئة الحكومية ومطالبتها بـ"إنهاء استثمار أموال التقاعد العامة لموظفي الولاية في دولة الاحتلال والرقابة العسكرية الإسرائيلية".

وتقود الحملة منظمات حقوقية للكشف عن حجم استثمارات الولاية في شركات متهمة بدعم سياسات الاحتلال لإجبارها على وقف تعاملاتها مع الاحتلال. 

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #موتورولا #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة