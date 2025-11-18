فلسطين أون لاين

18 نوفمبر 2025 . الساعة 21:24 بتوقيت القدس
"كلاود فلير"... الخدمة الخفية وراء تعطل مواقع ومنصات عالمية
متابعة/ فلسطين أون لاين

توقّفت أجزاء واسعة من المواقع الإلكترونية عن العمل مساء اليوم، إثر عطل تقني ضرب شركة كلاودفلير إحدى أهم البنى التحتية التي يعتمد عليها جزء كبير من العالم الرقمي.

فقد فوجئ مستخدمون يحاولون الدخول إلى منصّات مثل "إكس" (تويتر سابقاً) أو موقع تقييم الأفلام Letterboxd برسالة خطأ تفيد بأن خللاً في "كلاودفلير" يمنع الصفحة من التحميل. وطاول العطل أيضاً موقع Down Detector المتخصّص في رصد الأعطال التقنية، إذ تعرّض بدوره لمشاكل قبل أن يتمكّن من عرض الارتفاع المفاجئ في عدد البلاغات.

وأكّدت كلاودفلير في بيان مقتضب أنها "على علم بالمشكلة وتعمل على التحقيق فيها، وقد تطاول عدداً كبيراً من العملاء"، مضيفةً أنها ستصدر تفاصيل إضافية فور توفّرها. ولم تُشر التحديثات اللاحقة، التي صدرت تباعاً خلال دقائق، إلى معرفة السبب أو إمكانية حلّه سريعاً، ما ترك المستخدمين أمام رسالة ثابتة تقول إن هناك "خطأً داخلياً في خوادم كلاودفلير" وتطلب منهم "إعادة المحاولة بعد بضع دقائق".

وبدأت البلاغات بالتصاعد حوالى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت لندن، بحسب صحيفة "ذي إندبندنت" فيما بدت بعض المواقع قادرة على العودة إلى العمل عند تحديث الصفحة. لكن المشكلات توسّعت سريعاً لتشمل مواقع غير مترابطة ظاهرياً، نظراً لكون "كلاودفلير" تقف وراء جزء كبير من التكنولوجيا التي تحافظ على عمل المواقع وتحميها من الهجمات الإلكترونية والضغط الكبير في حركة المرور.

وكما يحصل في أعطال مشابهة لدى مزوّدين كبار مثل Amazon Web Services (AWS)، فإن عطلاً واحداً في الشركات التي تعمل خلف الكواليس كفيل بإسقاط مواقع عديدة حول العالم، حتى تلك التي لا يعرف المستخدمون أنها تعتمد عليها.

