ترامب: سنبيع السعودية مقاتلات إف 35 مماثلة لما تملكه (إسرائيل)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن بلاده ستبيع للسعودية مقاتلات "إف 35" مماثلة لتلك التي تملكها (إسرائيل).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده ترامب مع ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان، عقب اجتماع ثنائي بينهما في البيت الأبيض.

وقال ترامب: "سنبيع السعودية مقاتلات إف 35 مماثلة لتلك التي تملكها إسرائيل"، وأشار إلى إمكانية التعاون مع السعودية أيضا في مجال الطاقة النووية والمتجددة.

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض بواشنطن، في أول زيارة له منذ العام 2018.

وأجرى ابن سلمان أثناء زيارة البيت الأبيض محادثات مع ترامب في المكتب البيضاوي، وتناول الغداء في غرفة اجتماعات الرئيس، ويحضر عشاء رسميا في المساء.

وقال ترامب للصحفيين بعد اللقاء إنه عقد اجتماعا ناجحا مع ولي العهد السعودي، "وهو صديق مقرب لي ويحظى باحترام كبير في البيت الأبيض" وشكر السعودية على جلب استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة "وآمل أن يصل إلى تريليون".

ورحب الرئيس الأميركي بإعلان ولي العهد السعودي زيادة استثمارات بلاده في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، وأكد أنه من حق السعودية الحصول على أفضل الطائرات الحربية.

وأضاف ترامب أنه حقق استثمارات قدرها 17 تريليون دولار ويتوقع أن تصل إلى 21 تريليونا بانتهاء العام الأول من ولايته، وهو يعيد بناء الاحتياط النفطي بالولايات المتحدة، وفي عهده انخفضت أسعار النفط بشكل كبير في البلاد.

وأشار إلى أنه ما من رئيس غيره كان ليقصف برنامج إيران النووي، مشددا على أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ومن جهته قال ولي العهد السعودي إن بلاده ستعلن عن زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة لتصل إلى نحو تريليون دولار، مشددا على أن السعودية تؤمن بمستقبل مشترك مع الولايات المتحدة، وتصنع فرصا حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي وتحتاج إلى أشباه الموصلات.

ويأمل ترامب خلال الزيارة أن يُعلن عن خطوات للوفاء بتعهد استثماري سعودي بقيمة 600 مليار دولار قدمته أثناء زيارته لها في مايو/أيار.

