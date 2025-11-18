الذهب ينخفض للجلسة الرابعة على التوالي.. كم بلغ سعر الأونصة؟

وكالات/ فلسطين أون لاين

انخفض الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الثلاثاء، متأثراً بقوة الدولار وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4039.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:31 بتوقيت "غرينتش".

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.9% إلى 4038.60 دولاراً للأوقية.

وفي هذا السياق، أشار المحلل في "ماريكس" إدوارد ماير إلى أن "الدولار كان أقوى قليلاً، كما تقلصت بعض عقود المضاربة خلال الأسبوع الماضي، وسيشهد سوق الذهب استقراراً في الوقت الحالي".

واستقر مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة، ويزيد ارتفاع الدولار من كلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى.

وتوصّل المشرعون الأسبوع الماضي إلى اتفاق لإنهاء أطول إغلاق حكومي أميركي على الإطلاق، إذ ساهم غياب البيانات الاقتصادية الرسمية خلاله في إضعاف التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول.

وقال فيليب جيفرسون نائب رئيس الاحتياطي الاتحادي أمس الاثنين إن على البنك المركزي "المضي قدماً ببطء" في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، مما قلل من توقعات خفضها الشهر المقبل.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على إصدارات البيانات الأميركية، ومنها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر/أيلول الذي سيصدر يوم الخميس، للحصول على مؤشرات على سلامة أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 50 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1538.74 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.5% إلى 1386.01 دولاراً.