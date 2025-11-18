أونروا: (إسرائيل) تمنع 6 آلاف شاحنة وغزة تدخل مرحلة أشد خطورة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة أن الوكالة تمتلك القدرة الكاملة، من معدات وموارد ولوجستيات، لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، غير أن القيود (الإسرائيلية) المفروضة على دخول الإغاثة تحول دون وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح أبو حسنة، في تصريحات صحفية، أن نحو 6 آلاف شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، من خيام وأغطية وملابس، تقف منذ أسابيع عند معابر غزة بانتظار الإذن بالدخول، وهي كمية تكفي لتأمين احتياجات سكان القطاع لمدة ثلاثة أشهر كاملة.

وأضاف أن هذه المواد أُنفقت عليها مئات ملايين الدولارات لتلبية احتياجات أكثر من 1.3 مليون فلسطيني يعيشون ظروفًا إنسانية بالغة القسوة.

وأشار إلى أن الخيام المتوفرة داخل القطاع بالية ومهترئة؛ فقد جرى نقلها واستخدامها مرارًا من قبل النازحين، وبعضها ليس خيامًا حقيقية بل مجرد قماش وقطع بلاستيك توفر الحد الأدنى من الحماية، ما يجعل حياة العائلات أكثر عرضة للخطر.

كما لفت إلى النقص الحاد في الوقود وقطع غيار الشاحنات، إضافة إلى ندرة المعدات الثقيلة مثل الجرافات الضرورية لإزالة الركام في المناطق المدمرة.

وبشأن الوضع العام، أكد أبو حسنة أن الأوضاع في قطاع غزة لم تشهد أي تحسّن، بل تتجه نحو مزيد من التدهور، مشيرًا إلى انتشار قذائف غير منفجرة في الشوارع والمباني المهدّمة، الأمر الذي يضاعف المخاطر على السكان.

وشدد، على ضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل كامل وسريع لإنقاذ حياة مئات الآلاف من المدنيين، محذرًا من أن استمرار القيود الحالية سيقود إلى تفاقم كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.