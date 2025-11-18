الاحتلال يبدأ محاكمة الشيخ عكرمة صبري ومحامي الدفاع يعلِّق

فلسطين أون لاين

18 نوفمبر 2025 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى

بدأت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الثلاثاء، محاكمة الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى.

وأوضح طاقم الدفاع أن محكمة الصلح في القدس ستنظر في لائحة الاتهام المقدمة منذ يوليو/تموز 2024، والتي تتضمن ثلاث تهم: التحريض على "الإرهاب" خلال كلمتين ألقاهما الشيخ في عزاء الشهيدين عدي التميمي في القدس ورائد خازم في جنين عام 2022، ونعيه رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة في الأقصى عام 2024.

وتعتبر هذه الخطوة تعديًا خطيرًا على المرجعية الدينية والوطنية والسياسية في القدس، وتهدف، بحسب مؤسسات مقدسية وحقوقية، إلى محاصرة صوت المسجد الأقصى وإسكات قياداته الدينية والوطنية.

وأكد محامي الدفاع خالد زبارقة أن المحاكمة تمثل سابقة تاريخية، إذ لم يسبق أن تم تقديم شخصية دينية بارزة بهذا الحجم أمام محكمة الاحتلال بتهم تتعلق بخطابها الديني.

ويعد الشيخ صبري رمزا من رموز فلسطين، وهو خطيب الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا وعضو مجلس الأوقاف الإسلامي، وله دور بارز في الدفاع عن القدس والمقدسات، وفضح مخططات الاحتلال التهويدية ضد المسجد الأقصى.

المصدر / وكالات
