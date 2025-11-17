أمن المقاومة يحذّر من محاولات استدراج واغتيال تستهدف كوادره

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدر أمن المقاومة تحذيرًا أمنيًا في ظل تكثيف الاحتلال لمحاولات الاغتيال والاستدراج ضد كوادره في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك وفق ما نقلته منصة الحارس.

واوضحت "الحارس"، عبر "تليغرام"، أن الأجهزة الأمنية بغزة رصدت أساليب معقّدة يستخدمها الاحتلال لاستهداف المقاومين، تعتمد على الإيهام، والمراقبة الممتدة، والاستعانة بعناصر وسيطة تعمل تحت غطاء مدني لتنفيذ عمليات اغتيال دقيقة.

وأشار أمن المقاومة إلى أن الجهات المنفّذة لهذه العمليات ليست محصورة بالوحدات الخاصة الإسرائيلية، إذ قد يُعهد بتنفيذ بعضها إلى “مرتزقة تابعين للاحتلال” داخل المناطق التي يسيطر عليها.

ودعا البيان جميع المقاومين إلى رفع مستوى اليقظة الأمنية وتجنّب أي تواصل أو طلبات مجهولة الهوية، مع التشديد على الالتزام بإجراءات الحذر في الحركة والتعامل، خصوصًا قرب مناطق توغّل قوات الاحتلال.

كما ناشد المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو أشخاص غير مألوفين أو مركبات تتحرك في أوقات غير اعتيادية، مؤكدًا أن تعزيز الوعي الأمني يشكل عنصرًا أساسيًا في حماية الجبهة الداخلية وإفشال مخططات الاحتلال.