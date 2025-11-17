ألمانيا تعلن استئناف صادرات أسلحتها إلى (إسرائيل)

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس اليوم الإثنين إن برلين ستلغي الأمر الذي علق بعض مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأكد كورنيليوس أن ألمانيا لا تزال ملتزمة بدعم سلام دائم بين "إسرائيل" والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل المشاركة في دعم جهود إعادة الإعمار في غزة.

ويأتي الإعلان بعد اتصال هاتفي أجراه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم أمس.

وأضاف كورنيليوس، وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، أن الحكومة "ستعود، كقاعدة عامة، إلى مراجعة كل حالة على حدة" في قرارات تصدير السلاح، وبما يتماشى مع التطورات الميدانية والسياسية.

وأوضح أن القرار الجديد سيتيح استئناف الصادرات التي كانت معلقة منذ شهر آب/ أغسطس اعتبارًا من 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وكانت ألمانيا، وهي ثاني أكبر مُصدّر للأسلحة إلى (إسرائيل) بعد الولايات المتحدة، قد أعلنت في الثامن من آب/ أغسطس تعليق جزء من صادراتها العسكرية الموجهة لـ(إسرائيل)، وذلك بعد مصادقة الكابينت على بدء عملية عسكرية للسيطرة على مدينة غزة.

وكان ميرتس قد فرض سابقًا تقييدًا جزئيًا على تصدير السلاح إلى (إسرائيل)، في محاولة لمنع استخدام المعدات الألمانية في حرب غزة، وهو القرار الذي أثار اعتراضًا داخل حزبه بسبب تجاوزه المسار المؤسساتي التقليدي.