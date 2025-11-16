القضاء الإسرائيلي يبدأ مرحلة مفصلية في محاكمة نتنياهو وملفاته الأخطر

ترجمة عبد الله الزطمة

تستأنف هذا الأسبوع جلسات محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوتيرة مكثفة تمتد لأربعة أيام، في وقت تستعد فيه المحكمة للانتقال إلى أخطر بنود الاتهام المرتبطة بالقضية 4000 (بيزك–والا)، والتي تشمل شبهات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ووفق ما نشر موقع "معاريف"، ستستمع محكمة القدس المركزية، اليوم الأحد، لشهادة شاهد الدفاع تساحي تشافكين، بينما يبدأ نتنياهو اعتبارًا من يوم الاثنين الإدلاء بشهادته على مدى ثلاثة أيام متتالية أمام محكمة (تل أبيب) المركزية، بدءًا من الساعة 9:30 صباحًا.

وكان نتنياهو قد ألغى إحدى جلسات الأسبوع الماضي بسبب التزامات سياسية، فيما قد تظل إمكانية طلبه تعديلات جديدة على جدول شهادته قائمة.

كما يواصل نائب المدعي العام، المحقق يوناتان تدمور، استجواب نتنياهو في القضية 1000 المتعلقة بتلقي منافع وهدايا من رجال أعمال. ومن المتوقع اختتام هذه المرحلة من التحقيق يوم الاثنين، ما يمهّد الطريق للانتقال إلى الملف الأكبر.

ويوم الثلاثاء، ينتقل الادعاء إلى القضية 4000، التي تتهم نتنياهو بمنح امتيازات تنظيمية لشركة الاتصالات "بيزك" مقابل تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا". وتُعد هذه القضية الأخطر لأنها الوحيدة التي تتضمن شبهة الرشوة بشكل مباشر.

ورغم أن هيئة المحكمة أشارت في جلسات عام 2023 إلى وجود صعوبات في إثبات جريمة الرشوة ودعت النيابة لدراسة سحبها، فإن الادعاء تمسّك بالبند، معتبرًا أن الأدلة المتوفرة قد تقود إلى الإدانة.

يمثل هذا الأسبوع واحدة من أهم مراحل المحاكمة منذ انطلاقها، إذ ينتقل خلالها نتنياهو من مواجهة الاتهامات الثانوية إلى الملف الذي قد يحسم مستقبله السياسي والقضائي.

المصدر / فلسطين أون لاين