شهيد برصاص قوات الاحتلال في مخيم عسكر شرقي نابلس

استشهد الشاب حسن شركسي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس، بعد انتصاف ليل السبت – الأحد.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع شهيد ومصاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم عسكر.

واقتحمت قوات الاحتلال مساء السبت قريتي حجة وباقة الحطب شرق قلقيلية، وسيرت آلياتها في شوارعهما، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحم الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس بعدد من الدوريات، ونشر قوات راجلة في عدد من أحيائه.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير ابزيع غرب مدينة رام الله، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، من دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون مساء اليوم السبت، 4 فلسطينيين قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله، فيما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال في دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن مستوطنين هاجموا 4 فلسطينيين كانوا يستقلون مركبة دفع رباعي قرب بلدة بيتونيا، ولاحقوا مركبتهم حتى المناطق الجبلية المحيطة ببلدة بيت عور المجاورة، ولم يعرف مصيرهم.

وفي دورا جنوب الخليل، أصيبت امرأة برصاصة معدنية عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة مساء السبت.

وبحسب مصادر في الهلال الأحمر، فإن امرأة تبلغ من العمر 25 عاما، أصيبت برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بالرأس، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت وسط البلدة، ما تسبب بإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وداهمت عددا من المحال التجارية، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي عورتا وتل جنوب نابلس، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، من دون الإبلاغ عن إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين