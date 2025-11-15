الاحتلال يصيب فلسطينيين ويقتحم عدة بلدات في الضفة

أصيب فلسطينيان بينهم امرأة، واعتقل شاب في اقتحام جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، عدة بلدات فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، أسفر أيضا عن أضرار مادية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها في محافظة الخليل نقلت إلى المستشفى إصابة لسيدة (25 عاما) برصاص مطاطي في الرأس، ورجُل جراء اعتداء قوات جيش الاحتلال عليها بالضرب، خلال اقتحامها بلدة دورا جنوب غربي المدينة.

ووفق شهود عيان فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، حيث ترجل الجنود من مركباتهم العسكرية وسط البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية.

وغرب مدينة الخليل، قال شهود عيان إن جيش الاحتلال اقتحم بلدة إذنا، وألقى قنابل غازية.

وشمالي الضفة، اقتحم جيش الاحتلال بلدات عورتا وبيتا وتِل، جنوب مدينة نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان أطلق خلالها الرصاص، وفق مصادر محلية، دون أن تشير إلى وقوع إصابات.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا خلال اقتحام بلدة بيتا.

ووسط الضفة، اقتحم جيش الاحتلال قرية المغيّر، شمال شرق مدينة رام الله، وانتشر في شوارعها، وأتلف مركبة قبل انسحابه ونكل بأحد الشبان، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وأشار الشهود إلى اقتحام جيش الاحتلال مدخل قرية ترمسعيا شرق رام الله، وإقامته حاجزا عسكريا، تخلله إيقاف مركبات والتدقيق في هويات ركابها.

وأدت اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه معا إلى استشهاد ما لا يقل عن 1072 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 آخرين، منذ بدء حرب الإبادة في غزة.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين