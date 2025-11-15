الأمم المتحدة: "إسرائيل" رفضت إدخال 4 آلاف منصة مساعدات لغزة

رفضت "إسرائيل" السماح بدخول ما يقرب من 4 آلاف منصة نقالة من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الجمعة، أكد فيه على أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" ما زالت حتى الآن لا تسهل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ولفت دوجاريك، إلى أن المنظمات الدولية العاملة في المنطقة تواصل مواجهة صعوبات في إيصال المواد الإغاثية المتوفرة لديها إلى القطاع

وأضاف: "منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، رفض المسؤولون "الإسرائيليون" طلبات 9 من شركائنا لإدخال نحو 4 آلاف منصة من الإمدادات الأساسية العاجلة إلى غزة، بما يشمل الخيام وأطقم الأسرّة وأدوات الطبخ والبطانيات".

ووفي وقت سابق، قال ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال "كارثياً"، مع استمرار "إسرائيل" بإعاقة وصول المساعدات بشكل كاف إلى فلسطينيي القطاع، رغم مرور أكثر من شهر على سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال لاركيه إن "التقدم بطيء جدًا، والعراقيل ما زالت كثيرة. الوضع يشبه الركض في الرمال، لأننا نريد التحرك بسرعة أكبر مما تسمح به القيود الإسرائيلية المفروضة علينا".

وأوضح أن "عدد الشاحنات التي تدخل غزة ليس مؤشرًا كافيًا على حجم المساعدات الفعلية".

وختم لاركيه بالتأكيد على أن وقف إطلاق النار لم ينهِ الكارثة الإنسانية، وأن ما تحتاجه غزة هو تدفق مستمر وآمن للمساعدات دون قيود سياسية أو أمنية، حتى يتمكن المدنيون من البقاء على قيد الحياة بكرامة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات