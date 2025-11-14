موعد انحسار المنخفض الجوي الحالي

متابعة/ فلسطين أون لاين

يستمر تأثّر طقس فلسطين يوم السبت بامتداد المنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئياً مع فرصة أفضل لزخات أمطار قد تكون غزيرة في بعض المناطق الشمالية والوسطى، وخصوصاً السهول الساحلية، وتكون الحرارة أقل من المعدل السنوي العام بنحو ثلاث درجات مئوية.

ويوم الأحد يتواصل تأثّر طقس فلسطين بأجواء غير مستقرة، ويسود طقس غائم جزئياً مع فرصة لزخات مطرية في مناطق مختلفة من البلاد، خاصة في الشمال والوسط خلال الفترة الصباحية، فيما تبقى الحرارة أقل من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. ويسود طقس لطيف ومعتدل في المناطق الغورية. أمّا ليلاً، فيصبح الجو بارداً في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، مع تراجع فرصة الهطولات المطرية.

ووفقاً للخرائط الجوية الخاصة بطقس فلسطين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لاحقاً، وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ويكون الطقس خريفياً معتدلاً ولطيفاً نهاراً في المناطق الجبلية والسهلية، وحاراً نسبياً في المناطق الغورية. أمّا ليلاً، فيصبح الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفاً ومنعشاً في باقي المناطق.