بالأسماء... رابط فحص نتائج توجيهي 2025

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين عن موعد نتائج امتحانات الثانوية العامة (توجيهي 2025) لطلبة قطاع غزة من مواليد عام 2007 وما يليه.

من المقرر أن يتم إعلان نتائج الثانوية العامة 2025 لطلبة غزة يوم الخميس الموافق 13-11-2025، الساعة الواحدة ظهرًا.

يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم مباشرةً من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي وهو: - رابط نتائج التوجيهي 2025 المباشر، اضغط هنا

كيفية معرفة رقم الجلوس: في حال نسيان رقم الجلوس الخاص بالطالب، يمكن استخراجه بسهولة عبر الخطوات التالية: زيارة الموقع الرسمي: الدخول إلى الموقع التالي، اضغط هنا