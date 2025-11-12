تفاصيل المنخفض الجوي وكيف سيكون في الساعات القادمة؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدر الراصد الجوي ليث العلامي، مساء الأربعاء، تفاصيل مهمة حول الحالة الجوية القادمة التي يتأثر بها طقس فلسطين ، وتنخفض خلالها درجات الحرارة بشكل ملموس.

وقال العلامي، إن يوم غد الخميس، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي في مُقدمة المنخفض، بحيث تتكاثر الغيوم على فترات وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار فوق أجزاء محدودة وغير شاملة.

ويوم الجمعة، أفاد الراصد الجوي، بأن تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة تزداد، لتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتهطل الأمطار على نطاق أوسع خاصة خلال ساعات ما بعد الظهر، وتكون مُتفاوتة الغزارة من منطقة لأخرى وعلى فترات (غزيرة ورعدية محلياً بشكل مُتفرق).

وبخصوص يومي السبت والأحد من الأسبوع المقبل، فإن تأثيرات الكتلة الباردة والرطبة تستمر مع بقاء فرص الأمطار قائمة فوق مناطق واسعة من البلاد، تكون أحياناً غزيرة ومصحوبة بالرعد في بعض الأحيان. وفق العلامي

ونبّه الراصد الجوي إلى خطر تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة والساحلية، وخاصة في شمال ووسط قطاع غزة ، خلال الفترة ما بين الجمعة وحتى الأحد.

وأشار إلى أن الأمطار تكون على فترات غير مُنتظمة مُكانياً وزمانياً.

على أعتاب الشتاء الذي يحل ضيفا ثقيلا على الفلسطينيين في قطاع غزة، يحاول النازحون تثبيت خيامهم المهترئة، رغم معرفتهم المسبقة بأن أياما قاسية في انتظارهم ستتسرب فيها مياه الأمطار من فوقهم، وستغزوها المياه العادمة من أسفلهم.

وتزداد المخاوف لدى أكثر من مليوني فلسطيني هذا الشتاء مع تدمير الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية بشكل كامل خلال عامين من العدوان، مع غياب أي إرهاصات لإعادة تأهيلها.