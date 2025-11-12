حماس: هدم منازل المقدسيين جريمة تهويدية تهدف لاقتلاع الفلسطينيين من مدينتهم

فلسطين أون لاين

12 نوفمبر 2025 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يصعد عمليات هدم منازل المواطنين في سلوان جنوبي المسجد الأقصى

أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، هارون ناصر الدين، أن عمليات هدم بيوت المقدسيين التي تقوم بها قوات الاحتلال، وآخرها هدم منزل المواطن موسى بدران في بلدة سلوان، تمثل حلقة في سلسلة الجرائم المتواصلة ضد أهل القدس ضمن النهج الاحتلالي الاستيطاني التهويدي.

وأوضح ناصر الدين، أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق سياسة التهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة.

وشدد على أن سياسة هدم المنازل لن تفلح في كسر إرادة المقدسيين، بل ستزيدهم تمسكاً بأرضهم وبيوتهم مهما تعرضوا لتضييقات واعتداءات.

كما حذر ناصر الدين من خطورة الوضع في المدينة المقدسة، خاصة في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى من عدوان مستمر واقتحامات متزايدة، مطالباً الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بالتحرك الجاد لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة.

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى تعزيز الرباط في المدينة، وتفعيل كافة سبل التصدي والمواجهة لصد سياسات التهويد والاقتلاع التي يمارسها الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتداءات الاحتلال #حي سلوان #ضم الضفة #عمليات هدم في القدس

