أبو حسنة: مئات الأصناف من المساعدات لا يسمح الاحتلال بإدخالها إلى غزَّة

أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، عدم دخول أي مساعدات إلى غزة عبر معبر "زيكيم"، موضحًا أنَّ مئات الأصناف من المساعدات لا يسمح الاحتلال بإدخالها إلى القطاع.

وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء، إن الاحتلال يمنع إخال مئات الأصناف من المساعدات إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أنَّ 90 % من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية.

وحذر من كارثة كبيرة إن لم يسمح الاحتلال بإدخال الخيام ومعدات الإيواء، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء واهتراء خيام النازحين مع طول الاستخدام ومعاناة النزوح التي عاشها النازحون خلال الإبادة الجماعية.

ووفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي، ارتكب الاحتلال 282 خرقًا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد 242 مدنيًا وإصابة 620 آخرين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

كما نفذ الاحتلال 88 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و12 عملية توغل لآلياته داخل الأحياء السكنية متجاوزًا ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، إلى جانب 124 عملية قصف واستهداف، و52 عملية نسف لمبانٍ مدنية، فضلًا عن اعتقال 23 مواطنًا في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من الحرب العدوانية والتدميرية "الإسرائيلية" التي تعرض لها القطاع وأسفرت عن ارتقاء قرابة الـ 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح.

المصدر / فلسطين أون لاين