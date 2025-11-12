فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال ينفذ عملية هدم واسعة في خربة "الفخيت" بمسافر يطا

حماس: هدم منازل المقدسيين جريمة تهويدية تهدف لاقتلاع الفلسطينيين من مدينتهم

الصحة بغزَّة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 69 ألفًا و185

"من مسلخ النَّقب".. أسيرٌ محرَّر يروي تفاصيل مروّعة عاشها في سجون الاحتلال

المشروع الوطني الفلسطيني: بناء الدولة أم التحرر الوطني؟

أبو حسنة: مئات الأصناف من المساعدات لا يسمح الاحتلال بإدخالها إلى غزَّة

الاحتلال يهدم منزلًا مأهولًا قرب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط قيود مشددة

"مراقب الدولة" لدى الاحتلال: هجوم 7 أكتوبر دمّر ركائز العقيدة الأمنية

جحيم البوسطة؟! (قصة من وحي السجون)

لم تدخل أي شاحنة إلى القطاع عبر "زيكيم"

أبو حسنة: مئات الأصناف من المساعدات لا يسمح الاحتلال بإدخالها إلى غزَّة

12 نوفمبر 2025 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يواصل منع إدخال المساعدات الأساسية إلى غزة

أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، عدم دخول أي مساعدات إلى غزة عبر معبر "زيكيم"، موضحًا أنَّ مئات الأصناف من المساعدات لا يسمح الاحتلال بإدخالها إلى القطاع.

وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء، إن الاحتلال يمنع إخال مئات الأصناف من المساعدات إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أنَّ 90 % من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية.

وحذر من كارثة كبيرة إن لم يسمح الاحتلال بإدخال الخيام ومعدات الإيواء، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء واهتراء خيام النازحين مع طول الاستخدام ومعاناة النزوح التي عاشها النازحون خلال الإبادة الجماعية.

ووفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي، ارتكب الاحتلال 282 خرقًا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد 242 مدنيًا وإصابة 620 آخرين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

كما نفذ الاحتلال 88 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و12 عملية توغل لآلياته داخل الأحياء السكنية متجاوزًا ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، إلى جانب 124 عملية قصف واستهداف، و52 عملية نسف لمبانٍ مدنية، فضلًا عن اعتقال 23 مواطنًا في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من الحرب العدوانية والتدميرية "الإسرائيلية" التي تعرض لها القطاع وأسفرت عن ارتقاء قرابة الـ 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المساعدات في غزة #معبر زيكيم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة