"الأوضاع الإنسانية لا تزال مروعة"

أطباء بلا حدود": "إسرائيل" تعرقل إدخال المُساعدات الأساسية إلى غزَّة

12 نوفمبر 2025 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يواصل منع إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزَّة رغم اتفاق وقف إطلاق النار

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص "الجيش الإسرائيلي"، خصوصًا قرب "الخط الأصفر"، وسط قيود مشددة على دخول المساعدات.

وأوضحت كارولين سيغوين، منسقة الطوارئ في المنظمة، أن الكثير من الفلسطينيين يخاطرون بحياتهم بالعودة لتفقد منازلهم، بينما تقع مستشفيات رئيسية ضمن مناطق يسيطر عليها الجيش، ما يعقّد الوصول إلى الرعاية الطبية.

وأضافت، أن السلطات "الإسرائيلية" تعرقل إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية، ومستلزمات الإيواء والنظافة، مؤكدة أن المعاناة الحالية "يمكن تجنبها تمامًا".

وأشارت إلى أن آلاف المهجرين يعيشون في خيام تفتقر للماء والكهرباء، وسط تكدّس للنفايات وتفشٍ للأمراض الجلدية والتنفسية والهضمية، مع اقتراب فصل الشتاء. وطالبت المنظمة بالسماح الفوري بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

المصدر / وكالات
