طقس فلسطين الأربعاء 12 نوفمبر

12 نوفمبر 2025 . الساعة 08:04 بتوقيت القدس
ظروف قاسية يعيشها أهالي غزة داخل الخيام مع اقتراب فصل الشتاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الأربعاء، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الخميس، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل ويحتمل خلال ساعات المساء والليل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية

