العراقيون يصوتون لاختيار برلمان جديد

بدأ العراقيون اليوم الثلاثاء التصويت لاختيار برلمان جديد، وسط توقعات بألا تسفر الانتخابات عن تغيير كبير في المشهد السياسي، في وقت وصف فيها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أجواء الاقتراع بالآمنة والمستقرة.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها السابعة صباحا بالتوقيت المحلي على أن تغلق السادسة مساء، ويحق لأكثر من 21 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات السادسة من نوعها منذ الغزو الأميركي عام 2003.

ويجري التصويت في مختلف أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، وذلك بعد التصويت الخاص الذي جرى قبل يومين وشارك فيه الأمنيون والعسكريون والنازحون.

وسيختار الناخبون أعضاء البرلمان الجديد المؤلف من 329 مقعدا، يمثلون 46 مليون عراقي، لولاية مدتها أربع سنوات، وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن التصويت سيجري في أكثر من 8700 مركز اقتراع.

ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 7740 مرشحا -ثلثهم تقريبا من النساء- ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، ويشارك 75 مستقلا فقط في هذا الاقتراع، ويبلغ مجموع المقاعد المخصصة لإقليم كردستان 46 مقعدا، منها 5 مقاعد للأقليات.

وقالت مفوضية الانتخابات العراقية إن الاقتراع يجري بسهولة، وينتظر أن تعلن المفوضية نتائج أولية غير نهائية بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت.

وتشارك بالانتخابات التشريعية الحالية القوى السياسية المهيمنة على الساحة منذ سنوات، في حين قرر التيار الصدري مقاطعتها، وأرجع زعيمه مقتدى الصدر ذلك إلى أن العملية الانتخابية يشوبها الفساد، وفق تعبيره.

وقد نشرت الحكومة عشرات الآلاف من أفراد الأمن والجيش في محيط مراكز التصويت، من دون فرض إجراءات حظر التجوال.

وكانت الداخلية العراقية أشارت مؤخرا إلى أنها ستنشر 170 ألف عنصر من قواتها لتأمين الانتخابات التشريعية.

وعلى الرغم من أن الاقتراع يجري بشكل عام بهدوء، إلا أن الداخلية العراقية أعلنت مقتل 2 من عناصرها وإصابة مدنيين خلال مشاجرة أمام مقر أحد مرشحي الانتخابات في كركوك شمالي البلاد.

