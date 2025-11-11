عضو كنيست متطرف يقتحم الحرم الإبراهيمي بحذائه ويؤدي طقوسًا تلموديّة

نشرت صفحة تحمل اسم "الموساد الإسرائيلي"، عبر منصة "إكس"، فيديو لاقتحام عضو الكنيست "الإسرائيلي" عن حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف تسفي سوكوت، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

ووثَّق الفيديو دخول تسفي سوكوت إلى قاعة مقام النبي إسحاق المخصصة للمسلمين فقط، حيث أدى طقوساً تلمودية بحذائه الذي لم ينزعه.

وطالبت الصفحة، بالسماح الكامل لليهود بالدخول إلى القاعة، مدّعية أن "البناء القائم لم يُشيّد على يد المسلمين، بل بناه الملك هيرود قبل أكثر من ألفي عام، أي قبل ظهور الإسلام بسبعة قرون".

وزعم المنشور أن "المسلمين أضافوا المآذن لاحقاً وحوّلوا المكان إلى مسجد، ما محا أصله اليهودي".

عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت يقتحم مقام النبي إسحاق داخل الحرم الإبراهيمي في الخليل أثناء صلاة المسلمين، ويدخل بحذائه لأداء صلاة شكلية، مطالبًا بـ”وصول غير محدود لليهود” إلى القاعة. pic.twitter.com/JEhVbvFQNf — Tamer | تامر (@tamerqdh) November 11, 2025

ويُعدّ سوكوت أحد أبرز وجوه التيار الديني المتطرف في إسرائيل، ويقيم في مستوطنة "يتسهار" المقامة شمال الضفة الغربية، والمعروفة بأنها معقل لجماعات "شبيبة التلال" المتشددة.

وكان قد شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي لحزب "عُظمة يهودية" (عوتسما يهوديت) الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، قبل أن ينضم إلى حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش.

وتأتي خطوة اقتحام الحرم الإبراهيمي في ظل تصاعد دعوات اليمين "الإسرائيلي" المتطرف لتغيير الوضع القائم في المسجد، وتقاسم السيطرة عليه بشكل كامل، على غرار ما حدث في المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات