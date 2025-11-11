قتيل ومصاب برصاص الشرطة في مجد الكروم وجريمة قتل في الناصرة

قُتل شاب برصاص الشرطة في بلدة مجد الكروم شمالي البلاد، فيما أُصيب آخر بجراح خطيرة في الموقع ذاته، كما قُتل شخص وأصيب شقيقه في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة مساء الاثنين، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 226 شخصًا.

وأعلن المركز الطبي للجليل في نهاريا عن وفاة شابا متأثرًا بجراحه الحرجة التي أُصيب بها برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في البلدة، فيما لا يزال شاب آخر يتلقى العلاج في وحدة الإصابات الحرجة؛ وأفادت مصادر محلية بأن الضحية هو الشاب محمد صالح خلايلة (25 عامًا) من مجد الكروم.

وفي الناصرة، أفادت مصادر محلية بأن ضحية جريمة القتل في الناصرة، هو صالح عابد صليبي (42 عاما)، مشيرة إلى أن مُطلقي النار قد أصابوا شقيقه بجراح كذلك.

كما لفتت المصادر إلى أن ضحية جريمة القتل، متزوج وأب لأربعة من الأبناء.

وكانت مصادر محلية قد أفادت بإصابة شخصين جرّاء إطلاق نار على سيّارة بالناصرة، مشيرة إلى أنهما نُقلا إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة. وقد لفتت المصادر إلى أن ضحيتا الجريمة، قد أصيبا بإطلاق نار في حيّ الرام بالمدينة.

وأقرّ المستشفى الإنجليزي في الناصرة، وفاة أحد المصابين، إذ كانت جراحه حرجة، وباءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل، فيما أُصيب الآخر بجراح بين الطفيفة والمتوسّطة.

وتتغلغل جرائم القتل وأحداث العنف في المجتمع العربي من دون رادع، في وقت تتقاعس الشرطة عن توفير الأمن والأمان للمواطنين، وتتواطأ مع الجريمة المنظمة.

وأسفرت الجرائم منذ مطلع العام وحّتى اليوم، عن مقتل 226 شخصا، بينهم 20 امرأة. فيما كانت من بينها 12 جريمة قتل على الأقل ارتكبها عناصر الشرطة.

