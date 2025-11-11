فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حمدان: أنجزنا المحطةَ الأولى من اتِّفاق "شرم الشيخ" والجميع يريد وقف الحرب باستثناء الاحتلال

عضو كنيست متطرف يقتحم الحرم الإبراهيمي بحذائه ويؤدي طقوسًا تلموديّة

الفصائل الفلسطينية تندد بتصديق قانون إعدام الأسرى في سجون الاحتلال

حملة "أطلقوا الرهائن الفلسطينيين" تكتسح شوارع ويستمنستر بلندن

حيّ تلّ الهوا بعد الحرب.. أزمة المياه تخنق الأهالي العائدين وتؤجّل عودة الكثيرين

ربع مليار دولار خسائر أولية لمدينة غزة الصناعية

عائلة عيد الرياضية: ذاقت الويلات وتعرضت لإصابات كغيرها من العائلات

"حماس": قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" محاولةٌ لتشريع القتل الجماعي المنظّم في سجون الاحتلال

مستوطنون يطلقون مواشيهم بين مساكن تجمع بدوي برام الله

أشهر مذيع أمريكي يوجِّه انتقاداتٍ حادة حول دعم واشنطن لـ"إسرائيل": ماذا عن تحدياتنا ومشاكلنا؟

قتيل ومصاب برصاص الشرطة في مجد الكروم وجريمة قتل في الناصرة

11 نوفمبر 2025 . الساعة 07:22 بتوقيت القدس
...
صورة أرشفية من جرائم القتل المتصاعدة في الداخل المحتل

قُتل شاب برصاص الشرطة في بلدة مجد الكروم شمالي البلاد، فيما أُصيب آخر بجراح خطيرة في الموقع ذاته، كما قُتل شخص وأصيب شقيقه في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة مساء الاثنين، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 226 شخصًا.

وأعلن المركز الطبي للجليل في نهاريا عن وفاة شابا متأثرًا بجراحه الحرجة التي أُصيب بها برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في البلدة، فيما لا يزال شاب آخر يتلقى العلاج في وحدة الإصابات الحرجة؛ وأفادت مصادر محلية بأن الضحية هو الشاب محمد صالح خلايلة (25 عامًا) من مجد الكروم.

وفي الناصرة، أفادت مصادر محلية بأن ضحية جريمة القتل في الناصرة، هو صالح عابد صليبي (42 عاما)، مشيرة إلى أن مُطلقي النار قد أصابوا شقيقه بجراح كذلك.

كما لفتت المصادر إلى أن ضحية جريمة القتل، متزوج وأب لأربعة من الأبناء.

وكانت مصادر محلية قد أفادت بإصابة شخصين جرّاء إطلاق نار على سيّارة بالناصرة، مشيرة إلى أنهما نُقلا إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة. وقد لفتت المصادر إلى أن ضحيتا الجريمة، قد أصيبا بإطلاق نار في حيّ الرام بالمدينة.

وأقرّ المستشفى الإنجليزي في الناصرة، وفاة أحد المصابين، إذ كانت جراحه حرجة، وباءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل، فيما أُصيب الآخر بجراح بين الطفيفة والمتوسّطة.

وتتغلغل جرائم القتل وأحداث العنف في المجتمع العربي من دون رادع، في وقت تتقاعس الشرطة عن توفير الأمن والأمان للمواطنين، وتتواطأ مع الجريمة المنظمة.

وأسفرت الجرائم منذ مطلع العام وحّتى اليوم، عن مقتل 226 شخصا، بينهم 20 امرأة. فيما كانت من بينها 12 جريمة قتل على الأقل ارتكبها عناصر الشرطة.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #جرائم الداخل المحتل #جرائم القتل في الداخل المحتل #فلسطينيو 48

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة