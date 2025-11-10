تقارير غربية: إيران تستعد لإطلاق ألفي صاروخ نحو "إسرائيل"

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن محللين ومسؤولين في الشرق الأوسط تحذيرات من أن اندلاع مواجهة عسكرية واسعة بين (إسرائيل) وإيران بات مسألة وقت، في ظل تعثر المفاوضات النووية وغياب الرقابة الدولية الفاعلة على البرنامج النووي الإيراني.

ووفقًا للتقرير، تشهد المنطقة استعدادات عسكرية متسارعة من الطرفين. ونقلت الصحيفة عن مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي فائز قوله إن "المصانع الصاروخية الإيرانية تعمل على مدار الساعة"، مضيفًا أن مسؤولين إيرانيين أبلغوه بأن بلادهم “تستعد لإطلاق نحو ألفي صاروخ دفعة واحدة على (إسرائيل)" في أي حرب مقبلة، بهدف “"غراق منظومات الدفاع الإسرائيلية"، وذلك بعد أن أطلقت نحو 500 صاروخ فقط خلال جولة القتال الأخيرة في يونيو/حزيران الماضي.

وأشار فائز إلى أن (إسرائيل) "تشعر بأن مهمتها لم تُستكمل بعد، وتعتقد أن لا سبب يمنعها من استئناف الصراع”، وهو ما يدفع إيران إلى “مضاعفة استعداداتها للجولة التالية".

ملف نووي مثير للقلق

وذكر التقرير أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 انهار فعليًا بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، فيما تشير تقديرات غربية إلى أن إيران تمتلك كمية من اليورانيوم تكفي لإنتاج نحو 11 سلاحًا نوويًا.

ولا يزال موقع هذا المخزون غير مؤكد، إذ تقول طهران إنه دُفن بعد الضربات الأمريكية، بينما تزعم إسرائيل أنه نُقل إلى مواقع سرية. كما تعمل إيران على إنشاء منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم تُعرف باسم “جبل المعول” (Pickaxe Mountain)، وترفض السماح للمفتشين الدوليين بدخولها.

ونقلت الصحيفة عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي قوله إن معظم مخزون إيران من اليورانيوم "ما زال قائمًا"، مقدرًا إياه بنحو "400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%"، وهي نسبة تقترب من درجة الاستخدام العسكري.

توازنات إقليمية معقدة

وفي سياق متصل، قالت سوزان مالوني من معهد بروكينغز إن "إيران باتت أضعف مما كانت عليه في السابق، غير أن هذا الضعف قد يجعلها أكثر خطورة، لأنها قد تلجأ إلى تصرفات متهورة بدافع اليأس".

من جانبه، رأى الباحث هشام هلير من مركز التقدم الأمريكي أن "إسرائيل مصممة على منع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية، وبما أن المفاوضات لم تحقق نتائج ملموسة، فإنها قد تلجأ إلى توجيه ضربة جديدة". وأضاف أن "إيران تواصل إعادة بناء منشآتها، لكن إسرائيل ستتحرك عسكريًا إذا شعرت بأن طهران تجاوزت الخطوط الحمراء".

وأشار التقرير إلى وجود انقسام داخل القيادة الإيرانية بين تيار يدعو إلى استئناف المفاوضات مع واشنطن وعقد صفقة جديدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف العقوبات، وتيار آخر يرى أن التفاوض لا جدوى منه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق السابق ودعمها المتواصل لإسرائيل.

حرب إقليمية

في المقابل، لفتت الصحيفة إلى أن عدداً من الدول العربية الكبرى تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لمنع اندلاع حرب إقليمية جديدة قد تتسبب في زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

خلص التقرير إلى أن الشرق الأوسط يعيش حالة من التوتر الشديد، وسط سباق متسارع في التسلح الصاروخي والنووي، وتراجع فرص التسوية السياسية. ومع غياب الثقة المتبادلة واستمرار التصعيد، يبدو أن احتمال اندلاع حرب بين إيران و"إسرائيل" بات أقرب من أي وقت مضى.

المصدر / وكالات