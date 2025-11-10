مجمع ناصر الطبي يتسلَّم جثامين 15 شهيدًا من قطاع غزَّة

سلمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، يوم الاثنين، جثامين 15 شهيدًا فلسطينيًا من قطاع غزة، وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي القطاع.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أن عدد الجثامين المستلمة من قبل الاحتلال بلغت 315 جثمانًا، منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة محمود عاشور لوكالات محلية، إن الفرق المختصّة لاحظت أثناء المعاينة الظاهرية لعدد من الجثامين وجود شقوق جراحية وخياطة تمتد من الصدر حتى البطن، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات "تثير الكثير من الشكوك حول أسباب إجراء تلك العمليات على الجثامين".

وفي وقت سابق، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن الجثامين التي تسلّمتها الطواقم الحكومية من الاحتلال مؤخرًا، معظمها عبارة عن عظام فقط، وبعضها خالية تمامًا من الملامح البشرية نتيجة ما تعرضت له من تعذيب ودفن قاسٍ في الرمال.

وأوضح الثوابتة، في تصريح صحافي، أن ملامح الشهداء ذابت بفعل التعذيب والدفن الممنهج، مشيرًا إلى أن فرق الفحص الميداني لاحظت آثار تنكيل ودهسٍ بالدبابات على عدد من الجثامين، في حين تعرض آخرون للإعدام خنقًا، ما يؤكد أن هؤلاء كانوا أسرى أحياء قبل تعذيبهم وقتلهم على أيدي قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين