طقس فلسطين الاثنين 10 نوفمبر

10 نوفمبر 2025 . الساعة 07:20 بتوقيت القدس
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الاثنين، أن يكون الجو حاراَ الى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الثلاثاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف  الى متوسط ارتفاع الموج.

