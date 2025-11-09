بلدية غزة تحذّر من كارثة إنسانية مع اقتراب موسم الأمطار

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت بلدية غزة، اليوم الأحد، من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تعيشها المدينة مع بدء موسم الشتاء، في ظلّ الدمار الواسع الذي خلّفته حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على البنى التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

وقالت البلدية في بيان صحافي، إن المدينة تواجه وضعًا خطيرًا بسبب انهيار شبكات الصرف الصحي والمياه، مشيرةً إلى أن أي تساقط للأمطار سيزيد من معاناة مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في العراء أو داخل خيام متهالكة.

وأكدت البلدية أن طواقمها تعمل "بكل ما تملك رغم قلة الإمكانيات"، في محاولة للتخفيف من آثار الأمطار وحماية السكان، لافتةً إلى أن 93% من خيام النازحين انهارت أو لم تعد صالحة للإقامة بعد عامين من الحرب.

وشددت البلدية أن مأساة ندينة غزة مرشحة للتفاقم خلال الأسابيع المقبلة، ما لم يتم إدخال مواد الإغاثة والمعدات اللازمة لترميم شبكات الصرف والمياه قبل اشتداد فصل الشتاء.

وبحسب إحصاءات رسمية، فقدت أكثر من 288 ألف أسرة منازلها بالكامل خلال الحرب، وتعيش اليوم في الشوارع والساحات العامة دون مأوى أو خدمات أساسية، بينما لم تلتزم (إسرائيل) بتنفيذ البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار الذي نص على إدخال 300 ألف خيمة وبيت متنقل لإيواء المتضررين.

وعلى مدار عامين، ارتكب الاحتلال حرب إبادة جماعية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أدت إلى استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة 170 ألفًا آخرين، وتدمير نحو 90% من البنية التحتية المدنية، بينما ما تزال قوات الاحتلال ترتكب خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر مؤخرًا عن استشهاد 241 فلسطينيًا وإصابة 619 آخرين.