(7) شهداء في غزَّة... وارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

09 نوفمبر 2025 . الساعة 15:15 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن مستشفيات القطاع استقبلت7 شهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع (منهم شهيد جديد و6 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض)، إضافة إلى 5 إصابات، خلال الساعات 24 الماضية.

وأكدت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الدمار الواسع والافتقار للمعدات اللازمة لرفع الركام في ظل استمرار إغلاق الاحتلال لمعابر قطاع غزة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 241 شهيدًا، وعدد الجرحى 619 إصابة، فيما تم انتشال 528 جثمانًا من مختلف مناطق القطاع.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 69,176 شهيدًا و170,690 مصابًا، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر المنصة الرسمية لوزارة الصحة، مؤكدة أن هذه الإجراءات ضرورية لتحديث السجلات الرسمية وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين.

