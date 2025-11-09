إصابة 8 فلسطينيين باعتداء مستوطنين إسرائيليين بالقدس والخليل

فلسطين أون لاين

09 نوفمبر 2025 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
هجمات المستوطنين تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الفلسطينيين ووجودهم في أراضيهم

أصيب 8 فلسطينيين بجروح، اليوم الأحد، إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم بالحجارة والعصي في الضفة الغربية المحتلة.

ففي تجمع عرب العراعرة شمال القدس المحتلة، أصيب 7 فلسطينيين بجروح متفاوتة، جراء هجوم مستوطنين عليهم بالحجارة والعصي، وفق ما أفادت منظمة البيدر الحقوقية.

وقالت المنظمة إن مستوطنين هاجموا التجمع البدوي، واعتدوا على المواطنين الفلسطينيين وأصابوا 7 منهم بجروح، وأحرقوا بركسات (غرف من الصفيح تأوي مواشي)، ما تسبب بخسائر مادية للأهالي.

وحذرت من أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأهالي ووجودهم في أراضيهم، ويمهد لعمليات تهجير قسري.

وفي قرية أم الخير جنوب الخليل جنوبي الضفة، قالت مصادر محلية للأناضول إن مستوطنين هاجموا صباحا مواطنين خلال عملهم بأراضيهم.

وأوضحت المصادر أن الهجوم أدى إلى إصابة الشاب أحمد شعيب الهذالين بجروح في وجهه ورأسه، وتم نقله إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

وتابعوا أن المستوطنين أطلقوا مواشيهم للرعي في المنطقة، وبالقرب من مساكن المواطنين، وسط عمليات استفزازية.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجيرهم قسرا من أراضيهم، ضمن مخطط إسرائيل لضم الضفة الغربية إليها.

وتندرج تلك الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من جيش الاحتلال ومستوطنيه، منذ أن بدأ الاحتلال بدعم أمريكي حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد ما لا يقل عن 1069 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين
