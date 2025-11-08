مخلفات الحرب في سوريا تحصد 647 مدنيًا منذ سقوط الأسد

فلسطين أون لاين

08 نوفمبر 2025 . الساعة 18:55 بتوقيت القدس
الحصيلة تعكس استمرار تأثير النزاع على المدنيين رغم انتهاء العمليات العسكرية الكبرى

أفاد تقرير حقوقي، بأن 647 مدنيًا سوريًا لقوا مصرعهم نتيجة انفجار مخلفات الحرب منذ سقوط نظام بشار الأسد وحتى اليوم السبت.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن من بين القتلي 185 طفلاً و42 سيدة، مشيرًا إلى أن حصيلة القتلى موزعة على مناطق سيطرة الحكومة السورية، والإدارة الذاتية (قسد)، وفصائل الجيش الوطني.

ووفق المرصد، تعكس هذه الحصيلة استمرار تأثير النزاع على المدنيين رغم انتهاء العمليات العسكرية الكبرى، مما يشكل خطرًا يوميًا بشكل يهدد الأمن الإنساني في البلاد.

وتدعو منظمات حقوقية عديدة، سورية وأممية، إلى تنفيذ برامج إزالة الألغام والمخلفات المتفجرة، وتعزيز التدابير الوقائية لحماية المدنيين، إلى جانب جهود توعية المجتمع المحلي حول مخاطر هذه المواد.

وتشير التقارير الحقوقية إلى أن السنوات السابقة خلّفت مخزونًا هائلًا من الأجسام والذخائر غير المنفجرة، والتي تشكل تهديدًا مستمرًا لحياة المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، الذين كانوا الأكثر تضررًا من هذه الحوادث.

