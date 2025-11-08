مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في رابا شرقي جنين

هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، منازل المواطنين في قرية رابا جنوب شرق جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين هاجموا أراضي ومنازل المواطنين، بحماية جنود الاحتلال الذين اقتحموا القرية تزامنا مع اعتداء المستوطنين.

وفي بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، داهمت قوة من جيش الاحتلال محيط مدرسة البلدة واعتدت على عدد من الأطفال كانوا يلعبون في المكان ولاحقتهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية، ارتكب جيش الاحتلال ومستوطنيه 766 اعتداء ضد المواطنين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم في الضفة الغربية خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأضافت الهيئة أن الاعتداءات راوحت بين "الاعتداء الجسدي العنيف، وحملات الاعتقالات، وتقييد الحركة، والتخويف والترهيب بكافة أشكاله، وإحراق منازل ومركبات، وإطلاق النار".

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من جيش الاحتلال ومستوطنيه بالتزامن مع بدء حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر 2023.