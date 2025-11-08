فلسطين أون لاين

08 نوفمبر 2025 . الساعة 09:58 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية أثناء استخراج كتائب القسام جثة أسير "إسرائيلي" من أحد الأنفاق في غزة

كشفت وسائل الإعلام العبري، اليوم السبت، عن هوية الأسير "الإسرائيلي" الذي تم تسليمه من قطع غزة أمس، بعد استكمال فحوص الطب الشرعي.

وقال المتحدث باسم "جيش الاحتلال"، أن رودايف هو جندي احتياط قتل في "كيبوتس بير يتسحاك" يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

5221995575954312605.jpg

وسلَّمت كتائب القسَّام وسرايا القدس، أمس الجمعة، جثة أسير "إسرائيلي"، للصليب الأحمر في قطاع غزَّة.

وأعلن الاحتلال "الإسرائيلي"، أنه تسلَّم جثة أحد أسراه القتلى في قطاع غزة، عبر طواقم الصليب الأحمر الدولي. 

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفرجت حماس عن 20 أسيرا أحياء، وسلّمت جثث 21 أسيرًا "إسرائيليًا".

ويأتي تسليم الجثة أمس الجمعة لتكون الـ22 منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا تزال جهود الوسطاء مستمرة لتثبيت التهدئة ودفع المفاوضات نحو تنفيذ بقية بنود الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #جنود الاحتلال #الحرب على غزة #صفقة التبادل #طوفان الأقصى #جثث أسرى الاحتلال

