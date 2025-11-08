طقس فلسطين السبت 8 نوفمبر

فلسطين أون لاين

08 نوفمبر 2025 . الساعة 07:53 بتوقيت القدس
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم السبت، حارًا نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية.

وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدًا الأحد، يكون الجو حاراَ الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

