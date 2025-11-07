3 دول عربية تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لليونيسكو

متابعة/ فلسطين أون لاين

حافظت كل من الأردن ومصر على عضويتهما في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2025-2029، فيما فاز المغرب بعضوية المجلس للمرة الأولى في تاريخه، خلال الانتخابات التي أُجريت الخميس ضمن فعاليات الدورة الـ43 للمؤتمر العام للمنظمة المنعقدة في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الجمعة، إن إعادة انتخاب الأردن لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2017، تمثل "تأكيداً على الثقة الدولية بالدور الأردني الفاعل داخل المنظمة"، مشيرة إلى أن هذه العضوية تُعد أداة فاعلة لمواصلة موقف المملكة الثابت في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي لفترة جديدة، مؤكدة أن هذا التجديد يعكس "تقدير المجتمع الدولي العميق لإسهامات مصر التاريخية والحضارية في مجالات الثقافة والعلم والتعليم، ودورها الريادي داخل منظمة اليونسكو".

أما وزارة الخارجية المغربية، فوصفت انتخاب المغرب لعضوية المجلس التنفيذي بأنه "خطوة تُعزز الدور الفاعل والبنّاء الذي يضطلع به المغرب داخل منظمة اليونسكو"، مشيرة إلى أن الرباط تلتزم بـ"النهوض بالتربية والثقافة والعلوم والاتصال، باعتبارها ركائز أساسية للسلام والتقدم".

وتُعد منظمة اليونسكو، التي تأسست عام 1945، وكالةً متخصصةً تابعةً للأمم المتحدة، تُعنى بتعزيز التعليم والثقافة والعلوم وحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، إلى جانب دعم حرية التعبير والتنوع الثقافي.

ويضم المجلس التنفيذي للمنظمة 58 دولة عضوًا تُنتخب من قِبل المؤتمر العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتولى متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام، وضمان حسن إدارة المنظمة، وإعداد برنامج عملها والإشراف على تنفيذ ميزانيتها.

وتستمر اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو في سمرقند حتى 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية.