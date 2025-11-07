"القسام" و"السرايا" تستعدان لتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الجمعة، أنها تعتزم مع "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت القسام، في بلاغٍ صحافي، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى سنسلم مع سرايا القدس جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها اليوم بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة".

من جهتها، أكدت سرايا القدس، في بيان منفصل، أنه وفي إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى ستقوم بتسليمجثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة.

ومنذ أيام ترافق عناصر من القسام الصليب الأحمر الدولي في حي الشجاعية للبحث عن جثث لأسرى الاحتلال وتسليمها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ويوم الأربعاء، سلمت كتائب القسام جثة أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي القتلى شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ويوم الأحد، سلّمت الكتائب ثلاث جثث تعود لأسرى جنود إسرائيليين بعد العثور عليها في نفق جنوبي قطاع غزة، ومن بينها جثة العقيد أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بجيش الاحتلال، الذي أُسر أثناء عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

والسبت الماضي، أكدت القسام "جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى العدو داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن"، مطالبة الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"توفير المعدات والطواقم اللازمة وتجهيزها للعمل على انتشال الجثث كافة في وقت متزامن".