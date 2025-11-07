الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضّفة الغربيّة

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت عدداً من الشبان والأسرى المحررين، بينهم طفل يبلغ من العمر 10 أعوام.

ففي محافظة طولكرم، داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في المدينة وبلداتها المجاورة، واعتقلت عدداً من المواطنين بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

وفي محافظة نابلس، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات في البلدة القديمة وبلدة حوارة، أسفرت عن اعتقال شابين أحدهما جريح.

أما في محافظة قلقيلية، فقد شهدت بلدة عزون اقتحاماً واسعاً ترافق مع عمليات تخريب وترويع للأهالي، واعتقلت قوات الاحتلال خلالها عدداً من الشبان، بينهم طفل لم يتجاوز العاشرة.

وفي الخليل، طالت الاعتقالات أسيراً محرراً وشاباً آخر بعد مداهمة منزليهما في بلدة حلحول شمال المدينة.

كما شهدت محافظة بيت لحم حملة مماثلة، اقتحمت خلالها قوات الاحتلال منازل في مناطق واد شاهين وهندازة، واعتقلت أربعة مواطنين بينهم والد وابنه.

تأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار التصعيد "الإسرائيلي" في مدن الضفة الغربية، وتوسع المداهمات الليلية التي تطال منازل المواطنين وتخلّف أضرارًا جسيمة في الممتلكات.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى