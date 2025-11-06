حماس تدين العدوان "الإسرائيلي" على جنوب لبنان

فلسطين أون لاين

06 نوفمبر 2025 . الساعة 19:14 بتوقيت القدس
حركة حماس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدّة العدوان "الإسرائيلي" الإجرامي المتواصل على القرى والبلدات في جنوب لبنان، الذي يستهدف المدنيين العزّل، مؤكدة أنه يشكل جريمة حرب جديدة بحق شعوب أمتنا.

وأكد القيادي في حماس علي بركة، تضامن الحركة الكامل مع لبنان، دولةً وشعبًا ومقاومةً، داعياً إلى رصّ الصفوف لمواجهة العدوان ووقف جرائم الاحتلال بحق المدنيين.

كما دعا الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها العاجلة في وقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال.

وشدد بركة على أن العدو "الإسرائيلي" لن ينجح في كسر إرادة المقاومة أو فرض مشروعه التوسعي أمام صمود شعوب المنطقة.

