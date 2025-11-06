إصابة أب وابنه بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

أصيب رجل وابنه بجراح خطيرة صباح اليوم الخميس، في جريمة إطلاق نار استهدفت سيارتهما في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل.

وذكرت مصادر صحفية، أنَّ أحد المصابين، ويبلغ من العمر 26 عاما، نقل إلى مستشفى "هعيمك" في بلدة العفولة وهو فاقد للوعي وفي حالة غير مستقرة، بينما أُصيب الآخر، في الأربعين من عمره، بجراح خطيرة لكنه واع ومستقر.

وقال طاقم الإسعاف الذي وصل إلى مكان الحادث إن المصابين كانا مستلقين على الأرض ويعانيان من إصابات نافذة وخطيرة، مضيفين أنهم قدموا لهما علاجا طبيا منقذا للحياة قبل نقلهما إلى المستشفى لمتابعة العلاج.

يأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في أحداث العنف وجرائم القتل بالمجتمع العربي التي أسفرت عن 217 قتيلا منذ مطلع العام، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتشير المعطيات إلى أن 182 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 105 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم أربعة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشر و20 امرأة. كما سجلت 11 جريمة قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.

