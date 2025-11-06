راحت السكرة وجاءت الفكرة: وعي ما بعد الحرب في غزة

1. صمتٌ يضجّ بالمعنى

حين توقفت أصوات القصف، لم يبدأ الهدوء بل بدأ نوع جديد من الضجيج... ضجيج الداخل.

شوارع غزة بدت هادئة، لكن العيون تتحدث بلغةٍ أثقل من الكلام. كل حجرٍ مهدّم صار مرآةً للأسئلة المؤجلة:

من نكون بعد كل هذا؟ وكيف نبدأ من جديد؟

إنه الصمت الذي يروي أكثر مما يُخفي، صمت التفكير بعد طول انفعال، حيث تُراجع النفوس مواقفها، وتُعيد ترتيب أولوياتها بين ما يمكن استعادته وما انتهى إلى الأبد.

2. من الخوف إلى الوعي

لم يعد الخوف في غزة شعورًا عابرًا، بل صار تجربة وذاكرةً جماعية.

الناس اليوم أكثر وعيًا بالهشاشة، وأكثر إدراكًا لحدود طاقتهم.

الخوف لم يعد نقيضًا للشجاعة، بل صار محفّزًا للتفكير الواقعي: كيف نعيش بأمان دون أن نفقد كرامتنا؟

في المقاهي والطرقات، تسمع حديثًا جديدًا: “بدنا نعيش.. بس بكرامة”.

إنه وعيٌ ناضج تشكّل من رحم الخسارة، يرى أن النجاة ليست في البطولات الفردية، بل في الحكمة الجماعية.



3. الأمل كمقاومة

الأمل في غزة لم يعد كلمة شعرية، بل ممارسة يومية.

امرأة تزرع شتلة على سطح بيت مهدّم، شاب يعيد فتح دكانه رغم الركام، طفل يرسم مدرسة من خياله.

هذا الأمل ليس إنكارًا للواقع، بل تحدٍ له.

لقد صار الإصرار على الحياة نوعًا من المقاومة الهادئة، مقاومة ترفض الاستسلام، وتقاوم النسيان.

4. جيلٌ جديد.. يكتب روايته الخاصة

جيل ما بعد الحرب ليس مثل من سبقوه.

الأطفال الذين عاشوا الرعب، كبروا بسرعة، واكتسبوا وعيًا حادًا بالحياة والموت.

هم لا يكرهون، لكنهم لا يثقون بسهولة.

في أحاديث الشباب، يظهر تحوّل واضح: البطولة لم تعد في البندقية، بل في البقاء، في التعليم، في إعادة تعريف معنى “النصر”.

“بدنا نعيش ونفكر”، يقول أحدهم، وكأنها صيغة جديدة للمقاومة الفكرية.

5. إعادة الإعمار من الداخل

الناس يدركون أن ترميم الحجر أسهل من ترميم الإنسان.

تتحدث المؤسسات عن مليارات لإعادة الإعمار، لكن أحدًا لا يعرف كيف يُرمم الإحساس بالأمان.

الأطباء والمعالجون النفسيون يواجهون جراحًا لا تلتئم بالدواء، بل بالاعتراف والمعنى.

الناس يريدون أكثر من سقفٍ فوق رؤوسهم، يريدون شعورًا بأن ما حدث لن يتكرر، وأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة الذاكرة.



6. الوعي الجماعي.. ثمرة الألم

ربما كانت هذه الحرب القاسية مدرسةً صامتة، أعادت تعريف “الوعي الجمعي” عند الفلسطينيين.

الناس باتوا أكثر نقدًا، أقل اندفاعًا، وأكثر ميلًا للسؤال بدل التلقّي.

لقد أدركوا أن القوة لا تُختزل في الرد العسكري، بل في صلابة المجتمع، في شبكته الداخلية من تضامنٍ ووعيٍ وفكرٍ ناقد.

تبدّلت اللغة اليومية: من “متى تنتهي الحرب؟” إلى “كيف نبدأ الحياة؟”.

7. ما بين السُكرة والفِكرة

ربما تكون الحروب في ظاهرها معارك سلاح، لكنها في جوهرها امتحانٌ للوعي.

وها هم الغزيون، بعد أن هدأت المدافع، يكتشفون أن المعركة الحقيقية ليست في البقاء فقط، بل في كيف يبقون.

إنهم يعيشون مرحلة التفكير بعد الانفعال، حيث يتعلّم الناس من الألم لا كيف ينتقمون، بل كيف يتغيرون.

من بين الركام، لا يولد فقط الإعمار، بل يولد إنسانٌ أكثر حكمة، وأكثر قدرة على أن يرى الحياة كما هي: هشّة، لكنها تستحق أن تُعاش.

المصدر / فلسطين أون لاين