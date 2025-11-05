"هذا هو المشهد الحقيقيُّ".. القسَّام تنشر مقطعًا مصوَّرًا للرد على مزاعم الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعًا مصورًا جديدًا بعنوان "هذا هو المشهد الحقيقي"، يوثق عملية انتشال جثث عددٍ من أسرى الاحتلال، وذلك ردًا على المزاعم التي بثها جيش الاحتلال مؤخرًا وتداولها الإعلام التحريضي ضد المقاومة.

وقالت القسام في بيانٍ مقتضب، إن المقطع الذي بثه الاحتلال مؤخرًا حول استخراج إحدى الجثث ليس حقيقيًا، بل هو جزء من عملية تضليل نفذتها المقاومة نفسها، مشيرة إلى أن الاحتلال حاول استغلال المشهد المفبرك لتشويه صورة المقاومة والتشكيك في مصداقيتها.

وأوضحت أن الاحتلال راقب أعمال المقاومة في استخراج جثث قتلاه من خلال طائراته المسيّرة، ثم أضاف مواقع احتجاز تلك الجثث إلى بنك أهدافه العسكرية، قبل أن يقصفها بموجاتٍ متتالية عقب وقف إطلاق النار.

وأضافت أن هذا السلوك دفع المقاومة إلى اتباع "الخداع الأمني" في عملياتها، لتضليل الاحتلال وحجب المعلومات الميدانية عن تحركاتها.

وشددت القسام على أن أخلاق المقاومة النبيلة وتعاليم ديننا الحنيف في التعامل مع الأسرى وجثامين القتلى لا تستوعبها عقول النازيين ومصاصي الدماء.

وكان جيش الاحتلال قد نشر تسجيلًا التقطته طائرة مسيّرة، زعم أنه يُظهر عناصر من المقاومة وهم ينتشلون رفات أحد الأسرى الإسرائيليين، فيما وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المشهد بأنه "استخراج مُدبّر على ما يبدو"، دون التثبت من صحته.

وسارعت وزارة خارجية الاحتلال إلى استغلال البيان، معتبرة أن المقطع "يكشف عمليات دفنٍ وهمية قامت بها حماس".

في المقابل، أكدت كتائب القسام أن الاحتلال كان يراقب عمليات البحث وانتشال الجثامين من الجوّ، وأنه قصف مواقع الاحتجاز بعد وقف إطلاق النار في محاولة لتدمير الأدلة، ما اضطر المقاومة إلى اتباع أساليب تمويه وخداع أمني لحماية عناصرها والمواقع الميدانية.