"فينيق غزة".. تفاصيل خطة ثلاثية المراحل لإنعاش المدينة وإزالة الركام

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت بلدية غزة عن إعداد خطة شاملة للتعافي وإعادة بناء المدينة تحت اسم "فينيق غزة"، تهدف إلى إعادة الحياة إلى مرافقها الأساسية بعد الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي.

وأوضح حسني مهنا، المتحدث باسم البلدية، في تصريحٍ صحافي، إن الخطة تقوم على ثلاث مراحل رئيسية، مشيرًا إلى أن خطة "فينيق غزة" تمثل خارطة طريق لإنقاذ المدينة.

ووبين مهنا، أن الخطة تبدأ بالمرحلة الطارئة، التي تتضمن إزالة الركام وفتح الشوارع الرئيسية لتسهيل عودة المواطنين إلى منازلهم وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى الأحياء المتضررة.

أما عن مرحلة التعافي المبكر، فأوضح مهنا أنها تتركز على إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي وإعادة تشغيل الخدمات الحيوية تدريجيًا، بما يسمح باستعادة الحد الأدنى من مظاهر الحياة اليومية داخل المدينة.

في حين، تشمل مرحلة الإعمار النهائية، بحسب المتحدث باسم البلدية، إعادة بناء الأحياء والمرافق العامة وفق رؤية حضرية متكاملة ومستدامة تضمن تحسين جودة البنية التحتية وتوفير خدمات أساسية أكثر كفاءة وعدالة للسكان.

وأوضح مهنا أن المدينة تواجه كارثة مائية وبيئية غير مسبوقة، إذ لا يصلها سوى 15% من احتياجها الفعلي من المياه، بعد خروج معظم الآبار ومحطة التحلية المركزية عن الخدمة، فيما يعتمد السكان على خط "ميكوروت"

وأضاف أن البلدية تعمل على إصلاح الخطوط المتضررة جزئيًا بالمواد المتوفرة، رغم نقص الوقود وغياب مواد الصيانة، مشيرًا إلى أن هذه العوائق تشكل التحدي الأكبر أمام استمرار الخدمات.

كما حذر مهنا من أزمة بيئية خطيرة جراء تراكم أكثر من 260 ألف طن من النفايات وتدمير مئات المركبات ومنع الوصول إلى مكب جحر الديك.

ولفت إلى أن البلدية تُشغل ما تبقى من آلياتها وتُطلق حملات نظافة طارئة بالتعاون مع المتطوعين.

وأكد أن بلدية غزة نجحت في فتح 400 شارع رئيس وفرعي وإزالة نحو 50 ألف طن من الركام، لكنها بحاجة عاجلة إلى دعم دولي ومعدات وآليات ثقيلة للتعامل مع أكثر من 20 مليون طن من الأنقاض.

ودعا المؤسسات الدولية إلى توفير الوقود والمعدات ومواد الصيانة، للمساهمة في وقف التدهور البيئي وتحسين الظروف المعيشية لسكان المدينة المنكوبة.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغت نسبة الدمار في القطاع نحو 90%، حيث دُمّر 38 مستشفى وتضررت 95% من المدارس، بينما سيطر الاحتلال على 80% من مساحة القطاع، وألقى أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على المناطق المدنية.

ووفق إحصائية المكتب الصادرة في وقت سابق اليوم الاثنين، أسفرت الحرب على غزة عن سقوط 76 ألف شهيد ومفقود، بينهم 9500 مفقود مجهول المصير، و169 ألف مصاب. من بين المصابين 4800 حالة بتر و1200 حالة شلل، في ظل استمرار الاستهداف الممنهج للمدنيين والبنية التحتية.