الإعلام العبري يكشف آخر تطورات المدعية العسكرية

قالت وسائل إعلام عبرية إن المحكمة الابتدائية الإسرائيلية وافقت على طلب "الشرطة" تمديد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن يوم الجمعة الماضي عزل المدعية العسكرية العامة يفعات تومر يروشالمي من منصبها للاشتباه في تسريبها مقطع فيديو يُظهر اعتداء جنسيا على أسير فلسطيني من قطاع غزة العام الماضي.

وقال كاتس إن يروشالمي لن تعود إلى منصبها لتورطها في تسريب المقطع المصور، مضيفا أن كل من أسهم في "التشهير الدموي" بالجنود في قضية سدي تيمان سيحاكم.

واستقالت يروشالمي يوم الجمعة الماضي بسبب الواقعة التي حدثت في مركز اعتقال سدي تيمان، قبل أن تجري تجاهها حملة سياسية عدائية واسعة، بسبب الفيديو، رأت منظمات حقوقية أنه محاولة لاخفاء ما جرى من حقيقة.

وأكدت منظمات حقوقية إسرائيية وفلسطينية ودولية على أن عامين من الحرب على قطاع غزة، جرت خلالهما فظائع وجرائم لا تحصى بحق الأسرى، وهو ما وثقته بالصورة فيديو سدي تيمان.

المصدر / فلسطين أون لاين